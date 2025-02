Líder absoluta, Gkay esbanja coragem ao encarar Desafio Final do ‘Acerte ou Caia!’ A influenciadora venceu os dez confrontos, mas acabou deixando o episódio sem nenhum prêmio em dinheiro; entenda o que rolou! Novidades|Do R7 23/12/2024 - 14h13 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora até desbancou os adversários, mas não levou o prêmio para casa Divulgação/RECORD

Diversão e muita competição marcaram a tarde deste domingo (22) na RECORD, em mais um episódio do Acerte ou Caia!, game show apresentado por Tom Cavalcante. Logo no início do jogo, a influenciadora Gkay foi sorteada como líder e não saiu mais dessa posição até a última rodada.

Em seu primeiro desafio, ela escolheu duelar com Fabíola Reipert, que comanda o quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral. Após algumas rodadas, a influenciadora eliminou a jornalista, que não soube responder qual é o prato típico japonês de empanados fritos de camarões e vegetais. A resposta seria “tempurá”, e Fabíola se apavorou, mas acabou no buraco.

Na sequência, Gkay permaneceu na liderança e despachou cada um dos adversários. O segundo desafiado foi o humorista Marcelo Madureira, seguido pelo cantor Sylvinho Blau-Blau, e pelo influenciador e ex peão de A Fazenda 13, Erasmo Viana.

Gkay foi ficando cada vez mais segura e não deu chance para os outros competidores. Ela mandou para o buraco o ex-Conquisteiro João Hadad e a ex-peoa de A Fazenda 16, Suellen Gervásio. Logo depois, a líder escolheu jogar com a ex-participante de reality show, Bifão, e as duas travaram um longo duelo, até sair vencedora mais uma vez e se livrar da rival. Em seguida eliminou, ainda, a atriz e ex-peoa, também de A Fazenda 16, Júlia Simoura, e os youtubers Leozito e Bomtalvão.

‌



Vencedora de ponta a ponta, Gkay acumulou o prêmio de R$101 mil, que poderia ser dobrado para R$202 mil, e ainda somar R$212 mil, já que a influenciadora ainda tinha uma vida. Só que para faturar essa bolada, a competidora precisaria acertar 10 perguntas em 2 minutos, no Desafio Final. Corajosa, ela topou, mas acabou se dando mal, não conseguiu responder às questões, ficou sem nenhum prêmio em dinheiro, e acabou no buraco.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 14h15.

Confira o elenco do episódio especial desta quarta (25):

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem será a celebridade que vai se manter de pé? No episódio especial do Acerte ou Caia! desta quarta (25), os famosos colocam seus conhecimentos à prova em busca de um prêmio de até R$ 300 mil. Com um elenco composto por ícones da TV, atores e influencers, a competição promete muitos momentos de diversão e boas risadas. Confira quem está no jogo e prepare a torcida!