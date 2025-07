Marisa Orth dá show no palco do Acerte ou Caia! e derruba todos os oponentes Em tarde inspirada, atriz, cantora e comentarista do Love & Dance venceu o episódio e levou para casa R$ 33.750 Novidades|Do R7 20/07/2025 - 19h46 (Atualizado em 20/07/2025 - 19h46 ) twitter

Marisa Orth é a mais nova campeã do game show da RECORD Edu Moraes/RECORD

Em tarde inspirada, a atriz, cantora e comentarista do Love & Dance, Marisa Orth, deu um verdadeiro show no palco do Acerte ou Caia! neste domingo (20). Após o aguardado reencontro com o comandante da atração, Tom Cavalcante, ela seguiu focada na liderança e mandou todos os oponentes para o buraco, levando R$ 33.750.

Líder da rodada, Marisa seguiu plena do começo ao fim do episódio. Kaysar Dadour foi o primeiro a dar tchau e ir direto para o buraco. Na sequência, foi a vez de MC Soffia, que caiu após não lembrar o significado de ‘low carb’.

Com a torcida do amigo Bruno Sutter, o humorista Felipe Torres protagonizou um embate acirrado com a líder, mas acabou indo direito para o buraco.

Na sequência, a sertaneja Mariana Fagundes tentou tirar o posto de Marisa, mas deu adeus ao jogo em grande estilo, ao som de Infiel, de Marília Mendonça.

‌



A ‘fila andou’ e o próximo a ser derrotado pela atriz foi o humorista Marco Alves, que chegou a tirar uma vida da líder em um duelo intenso, mas não suficiente para seguir no jogo.

Desafiado por Marisa, o ator Oscar Magrini foi o sexto a deixar o programa. Em seguida, a jornalista Chris Dias também deu adeus ao jogo após não saber que pequenos artefatos de papel são chamados de “biribinha”.

‌



A atriz ainda mandou direto para o buraco a comediante Suzy Brasil, o apresentador do Balanço Geral Manhã, Wilian Leite, e por fim o dublador e humorista e apresentador de podcast Rogério Vilela.

Após acumular R$ 67.500, Marisa optou por não seguir no Desafio Final, e perdeu a chance de dobrar o prêmio, saindo com R$ 33.750.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja também: confira os humoristas que já venceram o Acerte ou Caia!

Eles provaram que não são especialistas apenas em fazer o público gargalhar, os humoristas que participaram do Acerte ou Caia! esbanjaram conhecimento e também levaram emoção para a tela da RECORD, em duelos que movimentaram o game. Você se lembra de todos eles? Confira a seguir!