Neste domingo (2), o Acerte ou Caia! recebe onze peões que movimentaram A Fazenda 16 O campeão Sacha Bali e os amigos do G4, Gui Vieira, Luana Targinno e Yuri Bonotto, além do vice-campeão Sidney Sampaio e outros peões, estarão no game show da RECORD; saiba mais Novidades|Do R7 26/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h05 )

Tom Cavalcante recebe onze ex-peões, que entram em mais uma disputa Edu Moraes/RECORD

Bateu saudade de todas as tretas, confusões, polêmicas e amizades que marcaram A Fazenda 16? Pois neste domingo (2), a partir das 16h, o Acerte ou Caia! traz para o game os peões que deram o que falar na temporada do ano passado do reality rural.

Tom Cavalcante recebe onze ex-peões, que entram em mais uma disputa. Desta vez, pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil, e eles farão de tudo para se livrarem da queda no buraco.

O campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali vai colocar novamente a sorte em jogo para tentar vencer mais uma disputa. E quem também estará na competição, são os outros integrantes do famoso G4: Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno.

E os antigos rivais do G4 entram neste desafio com Fernando Presto, Sidney Sampaio, Albert Bressan e Gilsão. Outros ex-peões que marcam presença neste episódio do game show são Vanessa Carvalho, Flor Fernandez e Raquel Brito.

‌



Apenas um deles sairá campeão do game, os outros dez vão parar no fundo do buraco. Será que as polêmicas, rivalidades e encrencas ficaram no passado, lá na sede em Itapecerica? Confira neste domingo!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.