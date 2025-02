Novo time de estrelas briga por até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! deste domingo (9) Projota, Paula Mattos e Vannessa Gerbelli estão entre os participantes do game show comandado por Tom Cavalcante; saiba detalhes Novidades|R7 05/02/2025 - 15h15 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h15 ) twitter

Tom Cavalcante e os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (9)

O apresentador Tom Cavalcante volta ao palco do Acerte ou Caia! neste domingo (9) para mais uma eletrizante disputa. Como acontece em todas as edições, onze celebridades se reúnem para o desafio e precisam pensar rápido para responderem perguntas corretamente e no tempo máximo de 30 segundos, caso contrário vão conhecer o misterioso buraco do game.

O rapper Projota e a sertaneja Paula Mattos são os cantores da vez no jogo. Quem também estará na competição é o lutador de MMA Fabrício Werdum e o ex-craque, e ex-realities Túlio Maravilha.

E o time de atores no programa estará grande neste episódio, com Vannessa Gerbelli, Ary França, Sidney Santiago, Juliano Laham e Cynthia Benini, que além de atriz também é jornalista.

A apresentadora Bela Fernandes, e a influenciadora e ex-reality Leidy Elin, compõem o grupo de famosos que participarão desta nova rodada do game.

O Acerte ou Caia! vai ao ar neste domingo (9), a partir das 16h, na tela RECORD.

Ansioso para o programa? Confira um pouco de cada um dos participantes desta edição:

