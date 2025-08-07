Pais famosos disputam o grande prêmio do Acerte ou Caia! neste domingo (10) Duda Nagle, Naldo Benny, Régis Danese, Gilliard e Ceará estão no elenco do game show da RECORD Novidades|Do R7 07/08/2025 - 17h55 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h55 ) twitter

Edição de Acerte ou Caia! deste domingo (10) comemorará o Dia das Pais Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (10), o Brasil comemora o Dia dos Pais, e o Acerte ou Caia! não poderia ficar fora dessa. A edição deste fim de semana do game show comandado por Tom Cavalcante vai ao ar a partir das 15h45 e faz uma homenagem aos papais e filhos famosos, que participam do desafio valendo um prêmio de até R$ 300 mil.

No palco da atração, muita emoção e momentos fofos, mas também uma competição que promete ser acirrada, já que as celebridades vão fazer de tudo para se livrar daquela famosa queda no buraco.

E quem entra no jogo dessa vez é o ator Duda Nagle (papai da pequena Zoe), além do cantor Naldo Benny (que tem Pablo Jorge e Maria Victória como filhos), o humorista Ceará (pai de Valentina) e o ator e comediante Fernando Caruso (paizão da pequena Adama).

Alguns dos participantes estarão no jogo ao lado dos filhos. O cantor Gilliard contará com o apoio do herdeiro, Sylvio. Régis Danese também terá a torcida do filhão, Bruno; assim como o ator e apresentador Carlinhos Aguiar, ao lado de Caíque. E o ex-BBB e artista circense Edy Simões, com a filha Raíssa.

Já a dupla sertaneja formada pelos irmãos Gustavo Moura e Rafael, que competem separadamente, terá a companhia do paizão, o também cantor Financeiro (Jorge Ferreira), da dupla Monetário e Financeiro. E o influenciador Rezende, contará com a torcida do papai, o médico Marcos Afonso.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, às 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Conheça o elenco completo:

Nada melhor do que aproveitar o Dia dos Pais assistindo ao Acerte ou Caia! com a família neste domingo (10)! Para você já preparar a torcida, que tal conhecer as celebridades que estão na disputa por um prêmio de até R$ 300 mil?