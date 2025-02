Quem leva a melhor? Nizam e Yarley encaram desafio nas redes sociais do Acerte ou Caia! Dupla fez um esquenta para o episódio deste domingo (26); fique por dentro! Novidades|Do R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nizam e Yarley participam de mini-game em esquenta para o Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

Em clima de esquenta para mais um Acerte ou Caia! memorável, que vai ao ar neste domingo (26), o perfil oficial do programa fez uma clássica brincadeira com os influenciadores Nizam e Yarley. Eles tinham que falar o nome de uma fruta com a letra B.

O perfil do programa deixou um spoiler do vídeo na legenda e brincou com o fato de um dos dois não conseguirem responder em tempo: “Nizam e Yarley vieram com tudo para participar do Acerte ou Caia!. Mas, parece que um dos dois já levou a pior logo nos bastidores. Será que vai ter uma revanche no programa?”

Nos comentários, uma fã da atração também brincou com a situação: “Sempre assim. Dá um branco.”

Quer saber quem levou a melhor? Confira o vídeo abaixo:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

Saiba quem estará ao lado de Nizam e Yarley no game show:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Domingo é dia de Acerte ou Caia! O episódio deste final de semana (26) vai reunir onze personalidades da TV, internet e música na briga por um prêmio de até R$ 300 mil. Vem conhecer o elenco! Arte/R7