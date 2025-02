Raquel Brito dá resposta inusitada nas redes do Acerte ou Caia! e diverte os internautas Ex-peoa de A Fazenda também revelou o que gostaria de encontrar caso fosse direto para o buraco do game show comandado por Tom Cavalcante Novidades|R7 17/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raquel Brito participa de dinâmica nas redes para o próximo Acerte ou Caia! deste domingo (19) Reprodução/Instagram

A sensação da internet, Raquel Brito, vai participar da próxima edição do Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (19). A ex-peoa de A Fazenda participou de uma dinâmica do programa nas redes sociais e agitou a galera!

A diva já chegou chegando e declarou sua paixão pelo game show comandado por Tom Cavalcante: “Com o coração acelerado de emoção em participar desse programa maravilhoso”.

No vídeo, ao ser perguntada sobre o que ela acha que poderia ter lá embaixo, no buraco do programa, ela surpreendeu: “Eu imagino que tenha um colchão bem fofinho ou uma piscina de bolinhas”.

Mas a influenciadora deixou claro que não quer conhecer o possível destino: “A pior sensação é cair dentro do buraco, é uma das coisas que eu não quero tão cedo!”

‌



Nos comentários, fãs elogiaram a responsável pelo termo ‘yotra’: “Nossa diva maravilhosa!!”, aclamou um seguidor. Enquanto um internauta elogiou: “Raquel é uma pessoa humilde, eu gosto dela”.

Tem muita gente torcendo pela Raquel, mas alguns aproveitaram para entrar na brincadeira e dar um susto nela: “Vai ser a primeira a cair”, escreveu uma seguidora.

‌



Confira o post:

O Acerte ou Caia! vai ao ar nesse domingo (19), a partir das 16h, na tela da RECORD.

‌



Confira quem vai participar da próxima edição!

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais um grande episódio do Acerte ou Caia! está chegando! Valendo até R$ 300 mil, o programa deste domingo (19) reúne onze celebridades que já fizeram história na música, na TV e na internet. Mas para levar uma bolada para casa, o campeão terá que vencer os duelos e escapar do temido buraco. E se sobrar coragem, dá para dobrar o prêmio no Desafio Final! Que tal conhecer esse time de peso? Arte/R7