Rosa e Rosinha participam de disputa acirrada em esquenta para o Acerte ou Caia! Sucesso nos anos 1990, a dupla sertaneja volta para a TV no game show mais divertido da televisão brasileira Novidades|Do R7 31/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h27 ) twitter

Rosa e Rosinha estão no Acerte ou Caia! deste domingo (2) e já participaram de um esquenta para a disputa Reprodução/Instagram

Mais uma vez uma dupla sertaneja está confirmadíssima no Acerte ou Caia!. Neste domingo (2), o público poderá conferir a participação de Rosa e Rosinha, conhecidos nos anos 1990 por compor letras engraçadas para suas canções, fazer paródias e sempre vestirem roupas cor-de-rosa.

Antes de entrarem no estúdio para a gravação, os dois participaram de uma brincadeira nos bastidores que serviu de treino para o game show: “Fruta com a letra...”. Dessa vez, a sorteada foi “M”. A disputa entre os dois amigos foi acirrada, mas só um deles conseguiu responder no tempo certo. Quem será?

Confira o vídeo abaixo e veja quem venceu a brincadeira:

Em um duelo entre os dois amigos, quem venceria? Será que isso vai acontecer? Você vai descobrir no Acerte ou Caia! deste domingo (2), a partir das 16h, na tela da RECORD.

