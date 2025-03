‘Sou campeã invicta do programa!’, declara Gretchen, após vencer o Acerte ou Caia! do último domingo Cantora entrou no jogo sem expectativas, mas eliminou todos os concorrentes e saiu vitoriosa com R$ 24.750 Novidades|Do R7 24/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gretchen entrou na disputa do Acerte ou Caia!, sem grandes expectativas, mas acabou surpreendendo ao se tornar líder invicta do início até o final do programa Antonio Chahestian/RECORD

A rainha do rebolado mostrou que também tem jogo de cintura quando o assunto é estratégia e conhecimento. Gretchen entrou na disputa do Acerte ou Caia! deste domingo, (23) sem grandes expectativas, apenas para se divertir, mas acabou surpreendendo ao se tornar líder invicta do início até o final do programa. “Olha, não tem segredo. Eu estava muito cansada, trabalhei muito essa noite, viajei, estava sem dormir… Acho que foi por isso que aconteceu”, declarou.

Com tranquilidade e confiança, ela foi eliminando os adversários um a um e garantiu sua vitória sem perder nenhuma rodada. “Eu só queria responder e me divertir. Não estava preocupada e nem tinha medo”, disse a artista. Apesar do desempenho impecável, a cantora optou por não arriscar o Desafio Final e saiu do jogo com R$ 24.750. “Para mim, essas coisas materiais não importam. O que importa é: sou campeã invicta do programa! Isso vale muito mais do que dinheiro.”

Entre os participantes da edição estavam: Cleber Machado, o jornalista e apresentador Zé Luiz, a socialite e empresária Val Marchiori, a modelo e ex- Fazenda Nicole Bahls, a atriz e influenciadora Carol Bresolin, o ator e ex-paquito Marcello Faustini, além de Ricardo Alface e Thais Braz, o comediante Léo Picardias e Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite.

Para quem pretende participar do programa, Gretchen ainda deixou um conselho: “Que venha desencanado, que venha para se divertir, para responder as perguntas e que assista ao programa sempre, porque isso ajuda muito.”

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja também: confira a lista com os grandes campeões

Publicidade 1 / 32 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira! Arte/R7