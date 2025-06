Tom Cavalcante comanda disputa acirrada no Acerte ou Caia! deste domingo (15) Um novo grupo de 11 celebridades sobe ao palco para disputar um prêmio de até R$ 300 mil; confira! Novidades|R7 12/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h45 ) twitter

Neste domingo (15), onze celebridades disputam um prêmio de até R$ 300 mil ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! deste domingo (15) vai agitar a tela da RECORD. Mais um timaço de onze celebridades encara a disputa de perguntas e respostas que vale um prêmio de até R$ 300 mil ou aquela queda emocionante no buraco.

E dessa vez, quem coloca todo seu conhecimento em jogo é o apresentador do programa Hoje Em Dia, Celso Zucatelli, além de Elcio Coronato, que comanda o quadro E Se Fosse Você? no matutino da RECORD, e do ator Bruno Padilha.

A esse time também se junta a jornalista Glória Vanique, a apresentadora Lígia Mendes e a empresária Sylvia Design.

Defendendo a classe dos humoristas, o Acerte ou Caia! terá também a participação de Diogo Portugal e do Gigante Léo. E para fechar o elenco que vai fazer de tudo para se livrar do buraco estão a cantora Michele Andrade, o artista plástico e campeão de reality show, Max Porto, e a influenciadora Luara Fonseca.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Confira o elenco completo do Acerte ou Caia! deste domingo (15):

