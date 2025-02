Tom Cavalcante se declara para a família em Paris: ‘Me orgulha’ O apresentador Acerte ou Caia! fez uma publicação emocionante e exaltou a companhia da esposa, filha e genro na capital francesa Novidades|R7 23/01/2025 - 13h58 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h34 ) twitter

Tom Cavalcante curte clima frio de Paris com a família Reprodução/Instagram

O apresentador do Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante, não dá show apenas no comando do game disputado entre celebridades na tela da RECORD. Ele também é imbatível quando o assunto é demonstrar carinho e cuidado pela família.

Com direito a uma declaração emocionante e um vídeo com fotos nos principais pontos turísticos de Paris, na França, Tom se declarou para a esposa Patrícia, para a filha Maria, e ao genro, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid.

“Baixou aqui o filósofo-pensador TomKant! Tudo bem que Paris é fascinante e ajuda nessa associação, mas nada seria legítimo sem essas colunas! Obrigado pela companhia que me encanta, me orgulha e me faz acreditar mais e mais no valor da família”, escreveu.

A publicação comoveu os fãs do apresentador, que fizeram questão de aplaudir o outro lado do humorista e apresentador. “Você merece Tom!”, desejou um seguidor. Já outro fã, se embalou na filosofia dele: “É disso que eu estou falando, o importante é ser e estar feliz!”.

Enquanto outra aprovou a atitude do apresentador da RECORD: “O que se leva da vida é a vida como se leva”.

E teve também que adorou conhecer um pouco do destino pelos olhos de Tom: “Adorei! Tom, você repartir esses lindos momentos com a gente. Eu até viajo junto”, comentou.

Confira o post:

Acompanhe Tom Cavalcante no Acerte ou Caia!, que vai ao ar aos domingos, às 16h, na RECORD.

Veja também: conheça o ranking de celebridades do game show

