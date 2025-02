Vannessa Gerbelli desbanca adversários e fatura R$ 31 mil no Acerte ou Caia! No episódio deste domingo (9), atriz teve um desempenho de uma verdadeira campeã no game show; confira!

Novidades|Do R7 09/02/2025 - 18h11 (Atualizado em 09/02/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share