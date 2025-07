Vai encarar? Responda ao quiz do Acerte ou Caia! e seja o novo líder da rodada Teste seus conhecimentos e descubra se você escaparia do buraco Quizzes|Do R7 17/07/2025 - 18h12 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h12 ) twitter

Você consegue escapar do buraco em 30 segundos? Faça o quiz e descubra!

Chegou a hora de provar que mandaria bem no desafio do Acerte ou Caia!. Responda ao quiz semanal e descubra a sua posição no ranking. Será que teremos um campeão?

Mas fique atento! Você tem apenas 30 segundos para responder cada pergunta!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.