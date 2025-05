Alerta de novo líder! Gustavo Marsengo ganha de Narjara Turetta e assume o comando do jogo

Narjara Turetta se manteve firme no duelo contra Gustavo Marsengo, mas uma pergunta simples acabou lhe arrancando a liderança do jogo! A atriz não se lembrou da palavra “muvuca” como descrição para aglomeração de pessoas e teve que deixar para trás os R$ 72 mil arrecadados até então. Pouco antes de cair no buraco, a tensão tomou conta da artista. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!