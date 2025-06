Após eliminar 9 adversários, Cremososinho cai no buraco e Drico Alves leva prêmio de R$ 56 mil

O humorista Cremosinho fez história no programa deste domingo (22). Ele derrotou 9 adversários, mas no final do game não soube responder qual é o termo para se referir a uma pessoa que não faz parte da nobreza e não escapou do buraco. A sorte estava do lado do ator Drico Alves e ele levou R$ 56.750 para casa. Foi de tirar o fôlego!



