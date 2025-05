Murilo Couto foi sorteado como líder da edição do Acerte ou Caia deste domingo (18). Ele eliminou cinco participantes até enfrentar a atriz Mharessa. No duelo entre eles, Murilo acabou levando a pior e foi para o buraco.



