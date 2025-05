Após passagem rápida pelo jogo, Luka despenca no buraco enquanto canta

A terceira oponente de Pocah no Acerte ou Caia deste domingo (25) não se demorou no duelo. Luka chegou a responder a algumas perguntas, mas logo deu de cara com uma que exigia o nome do bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sem saber a resposta, teve que encarar a consequência e despencou no buraco enquanto cantava uma música.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!