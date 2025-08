Babi Xavier manda Marlon, da dupla com Maicon, para o buraco no primeiro duelo da edição

No quinquagésimo episódio do Acerte ou Caia!, Babi Xavier foi sorteada para ser líder e já começou escolhendo Marlon, da dupla com Maicon, para o primeiro duelo. Depois de uma boa disputa, o sertanejo esqueceu a palavra "rodopiar" e perdeu para a atriz. E teve até uma palhinha de Marlon e Maicon no palco! Assista!



