Bernardo Mesquita vai para o buraco por não conhecer a vida de importante dupla sertaneja

A falta de conhecimento sobre uma das duplas mais importantes da música sertanejo definiu a derrota de Bernardo Mesquita contra Juju Salimeni. O ator não sabia que Leandro e Leonardo trabalhavam em plantações de tomate antes de ficarem famosos e foi para o buraco.



