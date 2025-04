Bola vence jogo intenso e derruba todos os adversários no Acerte ou Caia!

O apresentador e comediante Bola se manteve invicto do início ao fim do jogo no Acerte ou Caia! deste domingo (6) e levou o prêmio de R$ 33 mil. O campeão eliminou todos os oponentes. Na última disputa, a atriz Guta Stresser não conseguiu responder uma questão sobre a série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e foi eliminada também. Acompanhe!



