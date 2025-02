Bruno Motta chega ao Desafio Final e leva o prêmio de R$ 57 mil

Bruno Motta derrotou os últimos competidores e chegou ao Desafio Final com R$ 114 mil acumulado. Tom Cavalcante perguntou ao humorista se ele aceitaria dobrar o prêmio respondendo dez perguntas em dois minutos ou sair do game com metade do valor. Bruno optou por ficar com a segunda opção, levou para casa o prêmio de R$ 57 mil e ainda brincou: "Eu tenho duas tartarugas para cuidar".



