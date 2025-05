Camila Loures perde para Eleandro Passaia em pergunta sobre Segunda Guerra Mundial

Eleandro Passaia assumiu a liderança do programa depois de vencer um duelo acirrado contra Ticiane Pinheiro. Ele escolheu enfrentar a influenciadora Camila Loures, onde a disputa acabou com a vitória do jornalista após a influenciadora não conseguir responder qual é a cidade japonesa atingida por uma bomba atômica, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Veja!



