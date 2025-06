Celso Zucatelli e Max Porto travam duelo intenso que termina com a queda do apresentador

Depois de assumir a liderança, Celso Zucatelli chamou Max Porto para um duelo. O apresentador do Hoje em Dia travou uma batalha intensa com o artista plástico. Max acabou se saindo melhor e continuou vivo no jogo, depois de Celso esquecer quem foi o cantor, compositor e fundador da escola de samba Mangueira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!