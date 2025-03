Cleber Machado e Gretchen protagonizam o duelo mais emocionante deste domingo (23)

A dois duelos da final, Gretchen e Cleber Machado protagonizaram o duelo mais emocionante do programa deste domingo (23). O jornalista e apresentador roubou a última vida da líder, acertou uma sequência de perguntas, mas não soube responder quem é o cantor do hit “Amor de Chocolate”. Com a narração de Tom Cavalcante, locutor esportivo foi direto para o buraco. Enquanto isso, Gretchen levou mais R$ 15 mil e chegou ao valor de R$ 48.500.



