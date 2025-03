Com medo da queda, Juliana Oliveira perde o duelo para Gretchen

Gretchen seguiu na liderança do game pela terceira rodada e escolheu Juliana Oliveira para duelar. Antes de começar as perguntas, a humorista não escondeu o medo de cair no buraco e brincou com Tom Cavalcante: “Me arrependi”. Ela não soube responder uma pergunta sobre tempo e divertiu a todos com a sua queda. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!