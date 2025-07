Corajosa que fala? Bibi Tatto pede para duelar contra o líder Fábio Porchat

O quinto duelo da tarde deste domingo (6) foi entre Fábio Porchat e Bibi Tatto. A cantora mostrou que é corajosa e pediu para ser escolhida pelo líder. Apesar da ousadia, a adversária durou pouco no game e foi direto para o buraco. Pelo menos, o duelo fez o ator sair do zero e somar R$ 7,5 mil no prêmio final. Veja como foi!



