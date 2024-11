Daniel Del Sarto vinha eliminando todos os oponentes desde a oitava rodada. E ele não deixou a peteca cair na reta final ao desafiar Li Martins. A cantora não soube dizer o nome do filme para o qual o cantor Phil Collins compôs cinco músicas. E com isso, Del Sarto se torna o campeão do 13º episódio do ‘Acerte ou Caia’.