De comediante para comediante: Fábio Porchat e Renato Albani protagonizam duelo eletrizante

Duelo de comediantes! Fábio Porchat seguiu na liderança deste domingo (6) e escolheu batalhar contra Renato Albani. Antes de começar a disputa, Tom Cavalcante e os dois jogadores divertiram o público com histórias curiosas e perrengues da vida de humorista. No game, Porchat e Albani protagonizaram o duelo mais longo e emocionante do programa, que terminou com mais uma vitória do líder invicto. Vem ver!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!