Cremosinho escolheu duelar contra Cela Lopes. No game, a influenciadora foi rápida nas perguntas, mas uma questão tirou a chance dela de continuar no game. Antes de ser eliminada, ela falou sobre sua personagem na internet. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!