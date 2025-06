Deu ruim! Rudy Landucci erra pergunta sobre geometria e perde o último duelo para Gui Albuquerque

Rudy Landucci deixou o duelo contra Gui Albuquerque por último e acabou se dando mal. O humorista perdeu as duas vidas que tinha e errou uma pergunta sobre geometria. Já o vocalista do Jeito Moleque assumiu a liderança do game e seguiu para o Desafio Final deste domingo (8). O cantor, no entanto, somou apenas R$ 3 mil ao prêmio, acumulando um total de R$ 35.002. Confira!



