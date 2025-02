DiCesar foi o último participante do Acerte ou Caia! deste domingo (16) a ir para o buraco. Ele quase chegou no Desafio Final, mas esqueceu o tipo de tapete que reveste o piso. Com isso, acabou sendo eliminado e deu adeus ao jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!