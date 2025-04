Disputa acirrada! Tarcísio do Acordeon erra pergunta e é eliminado por Bola

No Acerte ou Caia! deste domingo (6), o humorista e apresentador Bola foi sorteado para iniciar as rodadas de duelos como líder. O cantor Tarcísio do Acordeon foi escolhido para enfrentar o comediante e foi direto para o buraco ao não saber qual é o nome da cerimônia onde um soberano é empossado como rei.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!