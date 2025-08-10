Duda Nagle perde uma vida, mas derruba Fernando Caruso em duelo

Duda Nagle escolheu enfrentar o humorista Fernando Caruso em mais um duelo de Acerte ou Caia deste domingo (10). Entre questões sobre saúde, geografia, artes e conhecimentos gerais, Fernando Caruso conseguiu tirar uma vida de Duda Nagle, porém a jogada não foi o suficiente. O humorista acabou caindo no buraco após não responder pergunta sobre enfeite colocado em vestimentas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!