Duda Nagle perde uma vida, mas derruba Fernando Caruso em duelo

O ator seguiu na liderança da competição

Acerte ou Caia|Do R7

Duda Nagle escolheu enfrentar o humorista Fernando Caruso em mais um duelo de Acerte ou Caia deste domingo (10). Entre questões sobre saúde, geografia, artes e conhecimentos gerais, Fernando Caruso conseguiu tirar uma vida de Duda Nagle, porém a jogada não foi o suficiente. O humorista acabou caindo no buraco após não responder pergunta sobre enfeite colocado em vestimentas.

