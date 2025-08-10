Duda Nagle segue dica da plateia e acumula prêmio de R$ 66 mil
O ator venceu duelo contra o cantor Gilliard e escolheu a moeda de ouro
Gilliard encarou desafio contra Duda Nagle em mais um duelo de Acerto ou Caia deste domingo (10). O cantor não conseguiu responder questão sobre monumentos históricos e deixou a competição. Duda permaneceu na liderança e seguiu dica da plateia ao optar por moeda de ouro: "Eu vou seguir nesse plano".
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas