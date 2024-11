Duelo animado de ex-peoas entre Andréa Sorvetão e Solange Gomes

E teve encontro de ex-peoas no Acerte ou Caia! Andréa Sorvetão, que esteve em ‘A Fazenda 7’, enfrentou Solange Gomes, que esteve em ‘A Fazenda 13’. Apesar do duelo animado entre a ex-paquita e a ex-integrante da Banheira do Gugu, foi Sorvetão quem seguiu adiante após Solange não saber dizer o nome da solução de resina usada em diferentes superfícies para proteger e dar brilho especial.