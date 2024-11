Duelo de cantores! Suel chega à última rodada e desafia André Marinho

Suel vinha eliminando todos os oponentes desde a quinta rodada. Mas ele deixou a peteca cair na reta final ao desafiar o parceiro musical André Marinho. O cantor de pagode não soube dizer o nome do saudoso apresentador que comandou o ‘Cidade Alerta’ na RECORD até 2017. E com isso, o ex-cantor do Br’Oz e jurado do ‘Canta Comigo’ assume a liderança na última rodada e, consequentemente, se torna o campeão do 14º episódio do Acerte ou Caia!