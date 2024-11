Ao ser escolhida, Hariany Almeida meteu dancinha no palco do ‘Acerte ou Caia’. Mas o tempo de tela da ex-peoa não foi muito longo. Ela não soube dizer a cor de um felino que se expressa por gestos em um antigo desenho animado e deu adeus ao game. E assim, a líder do dia Ana Paula Minerato segue no jogo.