Duelo épico! João Silva e João Liberato se enfrentam no Acerte ou Caia! deste domingo (8)

Depois de falarem sobre o legado dos pais, João Silva e João Liberato se enfrentaram em um duelo épico da televisão brasileira. O filho de Gugu, no entanto, se enrolou em uma pergunta logo no início do desafio e garantiu mais uma vitória ao filho de Faustão. Antes de cair no buraco, Tom Cavalcante conversou com os dois convidados e permitiu que eles fizessem perguntas um para o outro. João Liberato falou sobre o desejo de retomar os quadros marcantes do pai, enquanto João Silva disse que ainda recebe muito carinho dos fãs de Faustão.



