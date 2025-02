Duelo expresso: Mateus Cidrão vai para o buraco depois de responder apenas três perguntas

Em sua primeira rodada como líder, Giovanna Lima desbancou Mateus Cidrão. O duelo entre os dois foi rápido, com o humorista respondendo apenas três perguntas de forma correta. Ele não soube falar que porca é a peça de metal perfurada, com rosca interna para apertar qualquer coisa e, com isso, foi para o buraco.



