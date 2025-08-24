Logo R7.com
Duelo relâmpago: Ana Paula Almeida é eliminada após acertar apenas uma pergunta

A ex-Conquisteira não acertou uma questão que tinha ‘aliado’ como resposta correta

Acerte ou Caia|Do R7

Ana Paula Almeida ganhou um prêmio de R$ 43.501 em sua primeira participação no Acerte ou Caia. Em sua segunda ida ao jogo, a ex-Conquisteira teve uma participação relâmpago. Ana conseguiu responder apenas uma pergunta e acabou indo para o buraco, pois não soube falar que aliado é o indivíduo que se une a outro para defender a mesma causa.

