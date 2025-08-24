Emilly Araújo derrota André Vasco no primeiro duelo de edição especial com campeões

Neste domingo (24), o Acerte ou Caia contou com um elenco formado por onze participantes que já ganharam o programa. Emilly Araújo foi sorteada para ser a líder da edição. No primeiro duelo, ela convidou André Vasco para jogar. O apresentador acabou não tendo sucesso e foi para o buraco.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!