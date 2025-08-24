Logo R7.com
Emilly Araújo derrota André Vasco no primeiro duelo de edição especial com campeões

Onze participantes que já conhecem o sabor da vitória participaram do Acerte ou Caia deste domingo (24)

Acerte ou Caia|Do R7

Neste domingo (24), o Acerte ou Caia contou com um elenco formado por onze participantes que já ganharam o programa. Emilly Araújo foi sorteada para ser a líder da edição. No primeiro duelo, ela convidou André Vasco para jogar. O apresentador acabou não tendo sucesso e foi para o buraco.

