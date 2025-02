Emilly Araújo derrota Sander Mecca, não aceita desafio final e leva para casa R$ 21.125

A empresária Emilly Araújo deu o nome e provou que é uma boa competidora, no último duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (26). Ironicamente, o ex-A Fazenda e músico Sander Mecca não conseguiu responder que a disputa entre duas ou mais pessoas por algum prêmio é uma “competição. Com isso, a jovem teve que decidir se encararia o desafio final e dobraria o prêmio. Confira!