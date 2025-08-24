Emilly escolhe a moeda prata e celebra ao ganhar uma vida extra: ‘Era o que eu queria’
A líder da edição mandou o humorista Bruno Motta para o buraco
Emilly Araújo foi sorteada como a líder da edição. Ela acabou perdendo todas suas vidas e, com isso, qualquer pergunta que não soubesse responder a mandaria para o buraco. Em duelo com o humorista Bruno Motta, Emilly saiu vitoriosa. Ela escolheu a moeda prata e conseguiu ganhar uma vida extra. ‘Era o que eu queria’, celebrou.
