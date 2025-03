Ex-colegas de novela, Matheus Ueta e Ana Zimerman se enfrentam no Acerte ou Caia

Na liderança, Matheus Ueta está a um duelo do desafio final do Acerte ou Caia deste domingo (30). Por coincidência, seu último oponente é a atriz Ana Zimerman, com quem contracenou quando criança. Os dois amigos travam uma batalha emocionante, mas o tempo acaba e Ana não acerta a palavra “véspera”. Com o resultado, Matheus chega ao desafio final!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!