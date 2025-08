'Expert' em realities, Lumena Aleluia erra pergunta e se despede do game show

O Acerte ou Caia! deste domingo (3) recebeu Lumena Aleluia, a "expert" em realities, que foi escolhida por Maicon Neto para o duelo. Apesar de toda a experiência em televisão, a psicóloga e influenciadora digital esqueceu que "cacoete" era o gesto ou movimento do corpo involuntário e vicioso. O resultado? Foi parar no buraco!



