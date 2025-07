Fábio Porchat vira líder do programa e escolhe Mari Menezes para o primeiro duelo deste domingo (6)

O Acerte ou Caia! deste domingo (6) começou com Fábio Porchat assumindo a liderança do game. Para o primeiro duelo da tarde, o ator escolheu Mari Menezes, que logo brincou: "Não me subestime". A influenciadora, no entanto, não soube responder "descongestionante" e foi direto para o buraco. Porchat seguiu o pedido da plateia e abriu a moeda ouro. Será que ele se deu bem? Assista!



