Filhos de Fausto Silva e Gugu Liberato contam como vão dar continuidade ao legado dos pais

João Silva venceu o duelo contra Luiza Ambiel e assumiu a liderança do programa. Para seguir no game, o filho de Faustão escolheu o xará João Liberato - uma disputa que todos esperavam, segundo ele. Mas, antes de começar as perguntas, Tom Cavalcante conversou com os filhos dos dois dos maiores ícones da televisão brasileira. "Para mim, é muito importante continuar com o legado dele", disse o filho de Gugu. João Silva concordou com a fala do amigo e falou sobre seguir os mesmos passos do pai na tevê aberta: "Eu sempre quis isso na minha vida".



