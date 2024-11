Flay fica sem responder pergunta e dá adeus ao jogo

Flay apareceu cheia de estilo no ‘Acerte ou Caia’, com um vestido que simulava duas bolsas. Seria perfeito para a ex-participante de reality show e cantora sair com o prêmio. Mas ao não saber o nome de um hilário personagem calvo e com olheiras do seriado ‘A Família Adams’, ela acabou dando adeus ao game. E assim, o líder do dia Nelson Freitas segue no jogo.