Gabriel Santana vai para o buraco depois de não conseguir responder pergunta sobre aviação

André Mattos foi sorteado para ser o líder da edição do Acerte ou Caia! deste domingo (16). No primeiro duelo, ele enfrentou Gabriel Santana. O confronto foi breve, com Gabriel indo para o buraco depois de não conseguir responder uma pergunta sobre aviação.



