Gabriela Rossi fica nervosa após ser eliminada e Tom Cavalcante afirma: ‘Ela está tremendo’

Gabriela Rossi foi mais uma escolhida pelo líder Beto Silva para duelar. A influenciadora digital não soube responder uma pergunta sobre um famoso cantor goiano e acabou indo para o buraco. 'Ela está tremendo', disse Tom Cavalcante ao ver o quão nervosa Gabriela estava com sua iminente queda no buraco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!